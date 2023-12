شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة تتصدر.. اعرف كميات هطول الأمطار في 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت منطقة المدينة المنورة أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ60.2 ملم في وادي الفرع، وذلك ضمن 10 مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار أمس الأول الأربعاء.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجلت 66 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، هطول أمطار في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الباحة، والجوف).

مدن ومحافظات المدينة المنورة

وفي بقية مدن ومحافظات المدينة المنورة، سجلت بئر الساهبة بالمدينة 21.8 ملم، واليتمة بوادي الفرع 21.0 ملم، وكل من الضميرية بالحناكية، وأبو ضباع بوادي الفرع 11 ملم.

فيما سجلت منطقة مكة المكرمة 45.8 ملم في كل من الهدا وطريق الكر بالطائف، و26.9 ملم في العمرة، و26.2 ملم في المنطقة المركزية للحرم، و25.6 ملم في الرصيفة بمكة.

This is a Twitter Status اليوم.. أمطار متباينة الشدة.. إليك خريطتهاThis is a Twitter Status This is a Twitter Statusللتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

وأوضح التقرير تسجيل منطقة الجوف 15.2 ملم في مبقوع بطبرجل، و13.4 ملم في دومة الجندل، و8.8 ملم في أبو عجرم بدومة الجندل.

وسجلت الحدود الشمالية 10.6 ملم في مطار عرعر، و7.8 ملم في أم الخنصر بعرعر، و6.0 ملم في عرعر.

بقية المناطق

وفي بقية المناطق، سجلت حائل 6.6 ملم في الغزالة، و5.5 ملم في جبة بحائل، و2.3 ملم في مطار حائل، فيما سجلت الباحة 5.6 ملم في الباحة، و1.4 ملم في شدا الأعلى بالمخواة.

وسجلت عسير 5.6 ملم في النماص، و5.0 ملم في بني عمرو بالنماص.

وسجلت الرياض 1.9 ملم في الزلفي، والقصيم 0.9 ملم في أم حزم بالشماسية.