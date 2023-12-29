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تراند اليوم : "فهد بن حثلين" يعلن عن جائزة مالية لأجمل أبيات تكتب في فيديو "حذف العقل" في الهواء بالصياهد

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صحيفة الخليج 365: نشر الإعلامي محمد الدريم، عبر حسابه بمنصة "إكس"، إعلان مسابقة الفائز بها يحصل على هدية مالية مقدمة من الشيخ فهد بن حثلين، وتصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

100 ألف ريال

وكتب "الدريم": الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، يقدم هدية مالية 100 ألف ريال، لأجمل أبيات تكتب في هذه اللوحة الفنية "حذف العقل" عند الناقة.

وجاء في إعلان المسابقة أنه سيتم اختيار الفائز اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، في مجلس الصياهد، و المسؤول عن اختيار الفائز، المستشار الإعلامي محمد الدريم، والشاعر تركي الميزاني.

وحدد "الدريم" الشروط وهي:

إعادة نشر التغريدة (رتويت) وإرسال المشاركة على تغريدة المسابقة بحساب الشيخ فهد بن حثلين على منصة تويتر.

ومتابعة حساب @kka080

وأوضح أن اختيار الفائز سيكون يوم الغد الجمعة في مجلس الصياهد، وآخر وقت لاستقبال المشاركات، الساعة 1 ظهرًا.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو، أمس، أظهر قيام أفراد قبيلة شمر بقذف "العُقُل" عاليًا في الهواء أثناء دخول منقية باشات شمر للعرض والمشاركة في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بمنطقة الصياهد.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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