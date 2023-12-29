شكرا لمتابعة خبر عن عضو مسابقات مهرجان الصقور: هناك فحص للمنشطات..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عضو فريق مسابقات مهرجان الصقور بدر المحيميد، أنه يوجد فحص للمنشطات على الطيور.

وأوضح المحيميد أن المهرجان يقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، مشيرا إلى أنه شهد في أول أيام فعالياته حضوراً كثيفاً من الصقارين المحليين والدوليين.

ولفت إلى أن المهرجان لديه أكبر مجموع جوائز في العالم لسباقات الصقور، والتي تقدر بـ 60 مليون ريال، كما أنه يجمع نخبة من الصقور الأقوى في المملكة، مشيرا إلى أن الإخوة الخليجيين لديهم طيورهم وأشواطهم أيضا خلال السباق.