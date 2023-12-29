شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواعيدها.. أمطار خفيفة ومتوسطة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متباينة الشدة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الجمعة.

ويتوقع المركز أن تشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء، أمطارًا متوسطة، تبدأ الساعة 10 صباحًا حتى 11 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة، رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أمطار خفيفة

وتشهد السليل ووادي الدواسر أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وتستمر الأمطار حتى الساعة 10 مساء.