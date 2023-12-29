شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل تستعرض جهود المملكة في دعم الأمن البحري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بالتعاون مع وزارة الخارجية، نظمت القوات البحرية ورشة عمل بعنوان "الأمن البحري"، ناقشت التحديات والتهديدات التي تواجه البيئة البحرية على المستوى الإقليمي والدولي، واستعرضت جهود المملكة ودورها الفاعل في دعم الأمن البحري.

وشهدت ورشة العمل التي أقيمت في مقر قيادة القوات البحرية بالرياض، حضور رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، وعدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين، ومندوبي المملكة لدى المنظمات الدولية، والدبلوماسيين بوزارة الخارجية.