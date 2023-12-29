شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تستغل الأمطار لصناعة القهوة المقطرة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في تصرف غير معتاد، قررت فتاة استغلال مياه الأمطار لصناعة القهوة المقطرة، تزامنا مع الحالة المطرية التي شهدتها معظم المناطق.

ووثق الفتاة لحظة قيامها بصناعة القهوة المقطرة والتي تركتها تحت زخات المطر لعدة دقائق.

في سياق منفصل، كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.