شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يواصل تقديم مساعداته للمحتاجين في الدول الصديقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس -عن بُعد- برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين في السودان لعام 2023 - 2024.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز في الرياض.

ويهدف المشروع إلى توزيع 40 ألف حقيبة إيوائية و40 ألف حقيبة عناية شخصية، يستفيد منها 400 ألف فرد من الفئات الأكثر احتياجًا من المتضررين خلال الأزمة الإنسانية الراهنة هناك.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب السوداني الشقيق.

مركز الغسيل الكلوي في الغيضة

واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، وذلك بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستقبل المركز خلال شهر نوفمبر الماضي 131 مريضًا بينهم 48 مريضًا حصلوا على 426 جلسة غسيل كلوي مجدولة، و5 جلسات إسعافية، بينما تلقى 83 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، وبلغت نسبة الذكور 59%، ونسبة الإناث 41%.

بينما شكلت نسبة النازحين 29%، والمقيمين 70%، ونسبة اللاجئين 1%.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

الرعاية الصحية للاجئين السوريين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية (المرحلة الرابعة).

وجرى خلال شهر نوفمبر 2023 استقبال 7.197 مريضًا في مركز عرسال للرعاية الصحية قدمت لهم 16.063 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية.

وبلغت نسبة الذكور 45% والإناث 55%، بينما شكّلت نسبة اللاجئين 61% والمقيمين 39% من إجمالي المستفيدين.

يأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة بالمركز على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات، للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

1.844 قسيمة شرائية للاجئين السوريين والفلسطينيين

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.844 قسيمة شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية، بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق وادي خالد وعكار والمنية والضنية بجمهورية لبنان.

استفاد منها 1.844 من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) لعام 2023.

وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.

برنامج تنفيذي لإغاثة الأسر النازحة في غزة

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للأسر النازحة في قطاع غزة.

ووقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز في الرياض.

وسيجري بموجب المشروع توزيع 11 ألف سلة غذائية جافة، و5 آلاف من مستلزمات الصحة والنظافة الشخصية، و7.720 من الملابس والأغطية، وتنظيم أنشطة دعم نفسي عاجل للأطفال، يستفيد منها 117.720 فردًا من النازحين الفلسطينيين.

وتأتي هذه الجهود في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بهم.

توزيع المساعدات الإنسانية للمتضررين في غزة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة.

وجرى أمس توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإيوائية في منطقة تل الجنان جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتعزيز جودة الحياة وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

المشروع الطبي التدريبي بحضرموت

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، تنفيذ المشروع الطبي التدريبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والمقام خلال الفترة من 23 وحتى 30 ديسمبر الحاليّ، بمشاركة 14 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة الكشف على 188 فردًا، و19 عملية جراحية في مجال جراحة المخ والأعصاب، و17 عملية في مجال القسطرة التداخلية العصبية والطرفية.

كما استفاد 47 فردًا من عيادة التدخل العلاجي لعلاج الألم المزمن، إلى جانب إقامة برامج تدريبية لرفع كفاءة الطواقم الطبية اليمنية في تخصص المخ والأعصاب استفاد منها 20 فردًا.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المرضى والمصابين في مختلف الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.