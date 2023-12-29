تراند اليوم : "المحادثة انتهت".. تفاصيل أصعب مكالمة بين بايدن ونتنياهو بسبب فلسطين

صحيفة الخليج 365: كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، تفاصيل أصعب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن قرار إسرائيل حجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية.

المحادثة انتهت

وقالوا إن الرئيس الأميركي أنهى المكالمة قائلا: "هذه المحادثة انتهت".

ووصف مسؤول أميركي المكالمة، بين بايدن ونتنياهو بأنها كانت مكالمة "محبطة ومن أصعب المحادثات"، التي أجراها بايدن مع نتنياهو.

عائدات الضرائب

وقال المسؤول الأميركي إن المكالمة علامة على التوترات المتزايدة بين بايدن ونتنياهو، وفقاً لموقع "أكسيوس" AXIOS، الذي أوضح أن عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تشكل مصدرًا رئيسيًا للدخل للسلطة الفلسطينية، التي تعاني بالفعل من أزمة مالية.

تعليق الأموال

وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد قرر في أكتوبر تعليق تحويل جميع أموال عائدات الضرائب بعد هجوم حماس.

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن القضية أصبحت شوكة في خاصرة نتنياهو الذي يواجه ضغوطا من إدارة بايدن للإفراج عن الأموال.