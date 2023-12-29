السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة الرعي بمحمية الملك سلمان الملكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية لارتكابه مخالفة رعي (130) رأساً من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة رعي الأغنام غرامة (200) ريال لكل رأس ، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.