السعودية | انطلاق كأس العلا للصقور بـ 6 أشواط للمحليين ضمن المسار الأول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت، اليوم، منافسات كأس العلا للصقور 2023؛ بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والتي تقام حتى 5 يناير المقبل في قرية المغيراء للرياضات الأصيلة بالعلا، بجوائز هي الأعلى في تاريخ مسابقات الصقور، إذ تصل إلى 60 مليون ريال.

وأقيمت 6 أشواط ضمن منافسات المسار الأول، والذي يشتمل على 24 شوطاً في مسابقة الملواح مخصصة للمحليين (محترفين – ملاك) بإجمالي جوائز 10.440 ملايين ريال، حيث جاءت الانطلاقة عبر الشوط الأول والذي خصص لفئة حر فرخ محترفين وملاك مفتوح، وحقق فيه الصقار متعب القحطاني المركز الأول، وجاء ناجي المري في المركز الثاني فيما حل ناصر القحطاني في المركز الثالث.

وفي الشوط الثاني لفئة حر قرناس محترفين وملاك مفتوح، جاءت المنافسة قوية ونجح سعد الهاجري من تحقيق المركز الأول، بفارق بسيط عن صالح الراجحي صاحب المركز الثاني، وجاء محمد الموسى في المركز الثالث.

بعدها انطلق الشوط الثالث لفئة شاهين فرخ محترفين وملاك مفتوح، وحسم خالد القحطاني المركز الأول، تلاه فهد المري في المركز الثاني وأمين الملاح في المركز الثالث، وفي الشوط الرابع لفئة شاهين قرناس محترفين وملاك مفتوح واصل فهد المري حضوره القوي في اليوم الأول وظفر بالمركز الأول، وجاء عبدالرحمن القحطاني في المركز الثاني ومحمد العصيمي في المركز الثالث.

وفي فئة حر فرخ ملاك بالشوط الخامس أظهر عبدالرحمن الهاجري حضوراً لافتاً بتحقيق المركز الأول، وجاء غازي العتيبي في المركز الثاني وحل محمد الشمري ثالثاً، وكان ختام اليوم الأول للكأس مع الشوط السادس لفئة حر قرناس ملاك، والذي شهد منافسة كبيرة من خلال مشاركة 117 متسابقاً واستطاع سلطان اليامي الظفر بالمركز الأول وبفارق زمني بسيط (43 جزءا من الثانية) جاء في المركز الثاني جابر المري، فيما حل ثالثاً راشد الدعيج.

يذكر أن منافسات المسار الأول تستمر غداً الجمعة عبر 8 أشواط مخصصة للصقارين المحليين.