اخبار السعوديه

السعودية | الديوان الملكي: وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود والدة صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 16 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا