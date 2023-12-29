السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أمطار الرياض

الخليج 365_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، القصيم، حائل، تبوك ،الحدود الشمالية، الرياض ، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة. في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك الخليج 365.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى اكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى اكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة , وحالة البحر متوسط الموج ويصل الى مائج على الجزء الشمالي.