شكرا لقرائتكم خبر عن لم تسمع بها من قبل.. نباتات طبية تعالج الكثير من الأمراض الشائعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سنضع بين يديك بعضاً من هذه الأدوية الطبيعية التي تعتبر مصدر شفاءٍ لمجموعة واسعة من الأمراض والآلام التي عانى ولا يزال الإنسان يعاني منها، هذه النباتات الطبية كفيلة بعلاج الكثير من الحالات المستعصية. نباتات طبية واستخداماتها : ١-البرسيم: ١-خفض مستويات الكوليسترول في الدم ٢-تقليص أعراض انقطاع الدورة الشهرية التي تصيب المرأة في مرحلة سن اليأس ٣-التقليل من نسبة الإصابة بالالتهابات والتأكسد الإجهادي ٤-تحسين مستوى السكر في الدم ٢-القرنفل: ١-علاج وتسكين آلام الأسنان واللثة ٢-تنظيم سكر الدم لدى مرضى السكري ٣-تعزيز صحة الجهاز التنفسي والهضمي ٤-علاج الالتهابات المختلفة، مثل التهابات العين المعدية والجيوب الأنفية والمفاصل ٣-القرع المر: شرب كوب واحد معتدل من عصير القرع سيقي جسمك من أمراض كثيرة! يحتوي القرع المر على أهم الفيتامينات والمعادن كالبوتاسيوم والزنك والفسفور، وينجم عن شرب عصيره فوائد طبية وصحية كثيرة جداً، مثل: علاج مرض السكري علاج أمراض القلب والأوعية الدموية تعزيز فقدان الوزن تحسين البصر وعلاج مشاكل العين علاج بعض الأمراض الجلدية تنقية الدم ٤-الميرمية: الميرمية علاج فعال لمن يعانون من المغص المزعج ستجد الميرمية دوماً من أفضل أعشاب ونباتات طبية بمتناول يديك، ففي كل منزل ستجد باقة منها إن لم يكن أكثر! يُطلق على الميرمية المعروفة بكونها من أفضل نباتات طبية وعطرية بعض الأسماء الأخرى، مثل العيزقان والمرامية والقويسة والشافية والناعمة والعدس البري. إليك أهم فوائد الميرمية: زيادة التركيز ومكافحة الزهايمر مكافحة الحساسية والالتهابات والتهيج خفض مستويات الكوليسترول في الدم المحافظة على سلامة الجلد والعظام والأسنان واللثة تقوية المناعة ومقاومة الأمراض المعدية في الجسم التخفيف من آلام ومشاكل الدورة الشهرية الوقاية من بعض أنواع السرطانات كسرطان الجلد التخلص من سموم الجسم التخلص من السيليوليت ومكافحة ظهوره. ٥-سانت جون: ١-علاج ومكافحة الاكتئاب ٢-تحسين المزاج وعلاج الأرق ٣-تنظيم وإعادة توازن الهرمونات في الجسم ٤-مكافحة بعض الأمراض المعدية ٥-تسكين آلام الالتهابات ٦-مكافحة بعض أنواع السرطانات ٦-جينسنغ: هل تعلم بأن نبات الجنسنج يدخل في صناعة مشروبات الطاقة ومستحضرات التجميل والصابون! لمن لا يعرف نبات الجنسنج الرائع، فهو كذلك من أكثر اعشاب و نباتات طبية لصحتك ننصح بها دوناً عن غيرها، وذلك لفوائده الكثيرة التي ستتعجب منها، وعلى رأسها: ١-تقوية الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز ٢-مكافحة التعب والإرهاق المزمن ٣-تحسين وتعزيز وظائف الرئة ٤-خفض مستويات ضغط الدم ٥-خفض مستويات السكر في الدم ٦-علاج فقر الدم والتهابات المعدة ٧-علاج اضطرابات الحمل والولادة ٨-مكافحة الشيخوخة وتخفيف أعراض سن اليأس ٩-علاج بعض أنواع السرطانات ٧-الزنجبيل: يمكنك تناول الزنجبيل طازجاً أو شرب منقوعه أو استخدام مسحوقه وزيته لعلاج مختلف الحالات الصحية نتابع قائمة أبرز اسماء نباتات طبية وفوائدها لنصل إلى الزنجبيل الذي استخدم في الكثير من العلاجات منذ آلاف السنين، وخاصة في الصين والهند. إليك أبرز فوائد الزنجبيل: ١-الحفاظ على مستويات ضغط الدم ٢-المساهمة في فقدان الوزن ٣-مكافحة أعراض القولون العصبي ٤-علاج الصداع والزكام ٥-علاج التهابات وآلام المفاصل ٦-مكافحة علامات الشيخوخة وتفتيح البشرة ٧-علاج حب الشباب ٨-البرباريس : يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تزيين حدائقهم بنبات البرباريس إضافة إلى شكل نبات البرباريس الجذاب واللافت للنظر بشكل واضح، يستخدم هذا النبات المدرج ضمن قائمة أفضل نباتات طبية واستخداماتها في علاج العديد من الحالات المرضية والمحافظة على صحة الجسم، بما فيها: ١-تقوية جهاز المناعة ٢-علاج التهابات المفاصل ٣-تنقية الدم وطرد سموم الكبد ٤-تنشيط الغدة الدرقية والكبد والمرارة ٥-مكافحة المغص وأمراض الجلد ٩-أوليفيرا: يساعد نبات الأوليفيرا على تفتيح الأجزاء الداكنة في الجسم نختتم قائمة أفضل اعشاب طبية ونباتات مفيدة بنبات الأوليفيرا الذي يعتبر المفضل دوماً لدى السيدات على وجه التحديد، ويعود السبب في ذلك إلى فوائده العظيمة للبشرة إلى جانب بعض الفوائد الأخرى، مثل: ١-مكافحة اضطرابات الجهاز الهضمي ٢-مكافحة أعراض القولون العصبي ٣-تقوية اللثة والأسنان ٤-خفض مستويات الكوليسترول في الدم ٥-خفض مستويات السكر في الدم ٦-تخفيف قرحة المعدة والحرقة ٧-علاج الحروق البسيطة والكدمات وجروح حب الشباب ٨-ترطيب الجسم بشكل فعال. قدمنا لك اليوم في مقالنا نبذة عن أفضل نباتات طبية واستخداماتها وفوائدها.

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