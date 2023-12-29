تراند اليوم : تشبه تسونامي.. شاهد: أمواج خطيرة تغرق البشر في كاليفورنيا الأمريكية

صحيفة الخليج 365: تداولت مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مرعبا للحظة تعرّض ساحل كاليفورنيا لموجات تشبه تسونامي.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة للحظات هروب بعض الأشخاص من المياه التي تلاحقهم وتغرقهم.

تستعد ولاية كاليفورنيا الأميركية لأمواج يصل ارتفاعها إلى 30 قدمًا مع جولات متعددة من الأمطار والرياح القوية خلال هذا الأسبوع، وسط توقعات خبراء الأرصاد الجوية بأن تصبح المخاطر "مميتة".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية تحذيرات من ارتفاع الأمواج بشكل خطير بالإضافة إلى التيارات التي تهدد الحياة بدءًا من الليلة في منطقة خليج سان فرانسيسكو.