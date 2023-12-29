شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. أمطار متباينة الشدة على المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية والرياض والشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

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كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى اكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن وقرية العليا، أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد السليل ووادي الدواسر والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد بحرة أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

تشهد العيص أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الباحة

يُتوقع أن تشهد الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في تبوك

تشهد البدع وتبوك وتيماء وحقل، استمرار الأمطار الخفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في حائل

يُتوقع أن تشهد الحائط والسليمى والشملى والغزالة وحائل وموقق، أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الجوف

تشهد دومة الجندل وسكاكا أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في القصيم

يُتوقع أن تشهد الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، أمطارًا غزيرة، مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

تشهد العويقيلة وعرعر أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في عسير

يُتوقع أن تشهد العرين وبيشة وتثليث وطريب، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.