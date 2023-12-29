السعودية | السودة.. الأقل حرارة في المملكة اليوم بـ3 درجات مئوية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن جازان تسجل أعلى درجة حرارة بـ31 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ3 درجات مئوية.