السعودية | السودة.. الأقل حرارة في المملكة اليوم بـ3 درجات مئوية

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السودة.. الأقل حرارة في المملكة اليوم بـ3 درجات مئوية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن جازان تسجل أعلى درجة حرارة بـ31 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ3 درجات مئوية.
وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جازان 31، القنفذة 30، جدة وبيشة 28 درجة مئوية.
وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن مكة المكرمة والدمام وينبع 26، الرياض والمدينة المنورة 24، أبها 20، الباحة 18، القريات 14، السودة 15 درجة مئوية.
وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 3، أبها 8، الباحة 10، الرياض والمدينة المنورة 14، مكة المكرمة 18، جدة 20 درجة مئوية.