شكرا لمتابعة خبر عن المنيع يوضح حكم بيع سيارات في مزاد علني دون ذكر عيوبها..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة كبار العلماء حكم بيع سيارات في مزاد علني دون ذكر عيوبها.

وقال المنيع إنه في حال كان العيوب لا تؤثر على السيارة أو تم إصلاحها فلا بأس بعدم ذكرها أما إذا كانت تؤثر على السيارة وعلى قيمتها فيجب إبلاغ المشتري بها، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة السعودية.

يذكر أن أحد الأشخاص قد تسائل عن حكم بيع السيارات المستعملة التي يضعون ورقة عليها فيها موديلها وعداد الكيلوات فقط دون ذكر عيوبها.