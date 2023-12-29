شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الطائف تتخذ تدابير احترازية استعدادًا للأمطار والسيول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اتخذت أمانة الطائف تدابير احترازية؛ استعداداً للأمطار والسيول المتوقعة على المحافظة.

وقامت الأمانة بتدعيم فرق العمل الميدانية بالآليات والتجهيزات اللازمة، ومتابعة مستوى أداء منهولات شبكة تصريف مياه الأمطار في أنحاء المحافظة وضواحيها، ورفع معوقات التصريف مع تنظيف المصائد بشكل دوري في جميع الأحياء والشوارع.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الإجراءات المعززة لكفاءة أداء شبكة التصريف، إلى جانب تفعيل خطط للتعامل الفوري مع التجمعات المائية بالمواقع الحرجة وغير المخدومة بشبكة لتصريف السيول.

كما هيأت الأمانة غرفة الطوارئ لمتابعة عمل الفرق في الميدان، وتلقي البلاغات على مدار الساعة، من خلال رقم البلاغات الموحد 940 لاستقبال أي شكاوى متعلقة بالأمطار والسيول، وتوجيه الفرق الميدانية لمباشرتها في الحال، إضافةً لتنسيق الأمانة مع كافة الجهات ذات العلاقة للوصول إلى تكامل فعّال في احتواء الآثار التي قد تحدثها السيول .

ووجّه أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي جميع الوكالات والبلديات المرتبطة ( بلديات محافظات الخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، وميسان، وبلديات بني سعد، وقيا، والمحاني، وقريع بني مالك، وظلم ) لاتخاذ التدابير الاحترازية استعدادا لأي طارئ واحتواء آثار الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن الأمانة لديها أكثر من 70 فرقة ميدانية تعمل خلال الأمطار، إلى جانب فرق أخرى تنفذ أعمال الصيانة والتأهيل للعبارات ومساراتها، في حين أجرت الأمانة اختبارات لقياس أداء شبكة التصريف من خلال عمل فرضيات للتدفق العالي للمياه في العبارات والتأكد من فعالية أدائها، إضافةً لتنفيذ أكثر من 1200 مهمة عمل ضمن برامج نظافة العبارة الرئيسية بوادي وج وسط المحافظة.