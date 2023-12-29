تراند اليوم : بالفيديو.. مواطن "عراقي" يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل الكويتي والسعودي بمنطقة صحراوية في العراق

صحيفة الخليج 365: كشف مواطن عراقي، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل الكويتي فيصل المطيري وصديقه السعودي أنور الظفيري أثناء قيامهما برحلة صيد بمنطقة صحراوية في العراق.

وقال خلال مقطع فيديو:" بخصوص المطيري والظفيري المغدورين في العراق، عندي الرواية كاملة وتم التواصل مع الأشخاص اللي كانوا معاهم".

وتابع: "أفضل أن اللي يروي الرواية اللي كان معهم ومن جنسيتهم وهو علي البراك الكويتي، شيخ الصيادين الكويتيين، هو كان معهم في الحادث ويعلم جهة الإطلاق ، ويعلم اللي صار كامل، خليه يطلع على الإعلام ويقول الشهادة التي أدلى بها للجيش العراقي، وإذا عنده أمور ثانية خليه يتكلم لأن أنا صار عندي الآن رويتين".

وأضاف: "أفضل يطلع علي البراك يتحدث، ولا تحبون أنزل لكم فيديو تفصيلي كامل بالأدلة والصور والسيارات التي ضربت معهم" .