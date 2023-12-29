تراند اليوم : بالفيديو... محلل "طقس" يكشف عن المناطق المعرضة لهطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس عادل القازنلي، عن حالة الطقس المتوقعة والمناطق التي ستشهد هطول أمطار خلال الساعات القادمة.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: "العاصمة السعودية الرياض شهدت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وسجلت مراصد مطار الملك خالد 2.5 مللي، وتتفاوت كمية الهطول من منطقة إلى أخرى".

وتابع: " تستمر حالة عدم الاستقرار ، والسحب والأمطار إلى الغد، وتكون متوسطة إلى أخرى، على المحافظات التابعة لمنطقة الرياض".

وأضاف: " أما عن المناطق الشمالية، بدأت الأمطار من يوم أمس وانتهت الحالة، وتبدأ اليوم على المناطق الوسطى والمنطقة الشرقية والشمالية الشرقية ومنطقة مكة والمرتفعات الجنوبية الغربية "؛ لافتا إلى أن المنطقة الشرقية ستشهد اليوم غزارة في الأمطار وأيضا المرتفعات الجنوبية الغربية.