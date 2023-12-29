شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 5 ملايين مصلٍ وزائر للمسجد النبوي خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل المسجد النبوي أكثر من 5 ملايين مصلٍ وزائر خلال الفترة من 7 إلى 13 جمادى الآخرة الحاليّ.

ونشرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (المسجد النبوي) عبر حسابها على منصة إكس، الأرقام التي تظهر ما شهده المسجد النبوي خلال تلك الفترة، وهي:

- استقبل المسجد النبوي 5280560 مصلٍ وزاشر.

- 553269 مستفيدًا من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه رضي اله عنهما.

115904 مستفيدين من الصلاة في الروشة (رجال).

113125 مستفيدًا من الصلاة في الروضة (نساء).

16175 مستفيدًا من المواقع المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة.

74519 مستفيدًا من التواصل باللغات.

12828 مستفيدًا من المكتبات.

3790 مستفيدًا من المعارض والمتاحف.

40062 مستفيدًا من توزيع الإهداءات.

50925 مستفيدًا من خدمات التنقل.

78832 مستفيدًا من الإرشاد المكاني.

1337600 عبوة ماء زمزم وزعت على المصلين والزوار.

13340 مستفيدًا من الرقم الموحد وقنوات التواصل.