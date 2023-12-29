شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام: الخُلق الحسن أساس العقيدة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني المسلمين بتقوى الله عزوجل.

وقال إن: ديننا دين التوحيد والأخلاق الحسنة ونبينا أتمّ مكارم الأخلاق للبشرية.

الأخلاق في الإسلام

وأكد أن من يطع الله ورسوله فقد سعد وأصاب، ومن يعص الله ورسوله فقد خسر وخاب.

ونصح المسلمين بالتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى، وعدم الاغترار بالدنيا، كما نصح بتذكر نعم الله.

وذكر خطيب المسجد الحرام، أن البرُّ هو الإحسان إلى الناس والتقرب إلى الله، مضيفا: الخلق العظيم الحسن مبدأ من مبادئ ديننا، كما أنه أساس العقيدة الإسلامية.