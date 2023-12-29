شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 9 مساءً.. أمطار متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحناكية والمهد والعيص.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى 9 مساءً.

أمطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية والرياض والشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.