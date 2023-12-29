شكرا لقرائتكم خبر عن 70 فرقة ميدانية.. الطائف تكشف استعداداتها للسيول المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة الطائف عن استعداداتها لهطول الأمطار المتوقعة على المحافظة.

وأشارت إلى أنها اتخذت تدابيراً احترازية استعداداً للأمطار والسيول، لافتة إلى تدعيم فرق العمل الميدانية بالآليات والتجهيزات اللازمة.

تجهيزات الأمطار في الطائف

كما أشارت إلى متابعتها مستوى أداء منهولات شبكة تصريف مياه الأمطار في أنحاء المحافظة وضواحيها، ورفع معوقات التصريف.

هذا بالإضافة إلى تنظيف المصائد بشكل دوري في جميع الأحياء والشوارع، وتنفيذ العديد من الإجراءات المعززة لكفاءة أداء شبكة التصريف.

يضاف إلى ما سبق تفعيل خطط للتعامل الفوري مع التجمعات المائية بالمواقع الحرجة والغير مخدومة بشبكة لتصريف السيول.

متابعة عمل الفرق في الميدان

الأمانة هيأت أيضا غرفة الطوارئ لمتابعة عمل الفرق في الميدان، وتلقي البلاغات على مدار الساعة، من خلال رقم البلاغات الموحد 940 لاستقبال أي شكاوى متعلقة بالأمطار والسيول.

هذا بجانب توجيه الفرق الميدانية لمباشرتها في الحال، إضافةً لتنسيق الأمانة مع كافة الجهات ذات العلاقة للوصول إلى تكامل فعّال في احتواء الآثار التي قد تحدثها السيول.

ووجهت جميع الوكالات والبلديات المرتبطة ( بلديات محافظات الخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، وميسان، وبلديات بني سعد، وقيا، والمحاني، وقريع بني مالك، وظلم ) لاتخاذ التدابير الاحترازية استعدادا لأي طارئ واحتواء آثار الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

70 فرقة ميدانية تعمل خلال الأمطار

أمانة الطائف لديها أكثر من 70 فرقة ميدانية تعمل خلال الأمطار، إلى جانب فرق أخرى تنفذ أعمال الصيانة والتأهيل للعبارات ومساراتها.

في حين أجرت الأمانة اختبارات لقياس أداء شبكة التصريف من خلال عمل فرضيات للتدفق العالي للمياه في العبارات والتأكد من فعالية أدائها.

هذا إضافةً لتنفيذ أكثر من 1200 مهمة عمل ضمن برامج نظافة العبارة الرئيسية بوادي وج وسط المحافظة، وكذلك للعبارات المفتوحة والصندوقية في أنحاء المحافظة، وإزالة المخلفات والأشجار التي جرفتها مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة.