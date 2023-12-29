شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهلها.. هذه المؤشرات تنذرك بالنوبة القلبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نظراً لأن النوبات القلبية الصامتة يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد. فقد يكون هناك ضرر أكثر مما تتخيل. ولهذا السبب من المهم ملاحظة جميع العلامات المبكرة للنوبة القلبية. حتى تتلقى العلاج اللازم.



إليك أهم العلامات التي قد تنذر بقرب الإصابة بالنوبة القلبية الصامتة. وهي:

-آلام في الصدر وعدم ارتياح:

قد يكون لديك ألم في الصدر لعدة أسباب. ومع ذلك يمكن أن تكون عدم الراحة الشعور بالانضغاط. وعلامة تحذيرية لنوبة قلبية.



-مشاكل الجهاز الهضمي:

يعتقد الخبراء أن مشاكل الجهاز الهضمي. مثل آلام المعدة. وعسر الهضم. وحرقة المعدة. والغثيان يمكن أن تكون علامة مبكرة على النوبة القلبية.

ويمكن أن ينشأ ألم المعدة في منتصف الجزء العلوي من البطن. وعادة ما يكون ثقيلاً وليس حاداً أو وخزاّ. أيضاً يمكن أن يستمر هذا الألم لأكثر من بضع دقائق.



-الدوار أو الدوخة:

مع التعرض المفرط للحرارة. أو إجهاد العين. أو الرقبة أو الظهر، يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى الدوخة. أو الدوار. ومع ذلك. فإن الشعور بالدوار يمكن أن يكون علامة تحذير مبكرة من النوبة القلبية. خاصة عند النساء.

وقد تظهر هذه الأعراض أيضاً مع تعرق بارد. أو ضيق في الصدر أو ضيق في التنفس. وقد يغمى بعض الأشخاص أو يفقدون الوعي. وهو الوقت الذي يجب على المرء فيه طلب المساعدة الطبية على الفور.



-آلام بمختلف الجسم:

لا تقتصر علامات التحذير من النوبة القلبية على أجزاء معينة من الجسم فحسب. بل يمكن أن تنتشر وتشع في جميع أنحاء الجسم. وعلامة النوبة القلبية التقليدية هي الألم الذي ينتشر في الذراع. خاصة في الجانب الأيسر من الجسم. ويبدأ عادةً من الصدر ويتحرك للخارج باتجاه الذراع والفك.