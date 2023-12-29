شكرا لمتابعة خبر عن استئناف تصدير الرمل الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، استئناف تصدير الرمل الأحمر من المجمع التعديني المعتمد والمخصص لنهل الرمال في غونان بالمنطقة الشرقية٠

وأكدت الوزارة أن استئناف تصدير الرمل الأحمر (الكثبان الرملية) والبحص (مواد الكسارات) جاء بعد إتمام الدراسات الفنية والبيئية مع الجهات الحكومية المختصة، وعقد عدد من الاجتماعات وورش العمل مع المستثمرين، وعمل الأدلّة الإرشادية والضوابط والإجراءات لطلبات التصدير.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية اختيار المجمعات التعدينية لاستئناف تصدير الخامات الأساسية لمواد البناء اعتمدت على عدة معايير؛ منها قرب هذه المجمعات من المنافذ الحدودية، واستكمال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والانتهاء من تطوير المجمعات التعدينية المستهدفة بالممكنات اللازمة لتطبيق عمليات الرقابة والامتثال.

ولفتت الوزارة إلى إتاحة التقديم على خدمة إصدار تصريح للتصدير للمستثمرين الحاصلين على رخص استغلال داخل المجمع التعديني في غونان بالمنطقة الشرقية عبر منصة تعدين، كما أنه سيتم تباعاً استئناف التصدير من المجمعات التعدينية المستهدفة للتصدير بعد اكتمال الإجراءات والدراسات اللازمة لذلك.