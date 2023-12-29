استشهاد 51 فلسطينياً جرّاء غارات إسرائيلية على غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 ديسمبر 2023, 10:51 صباحاً

استُشهد 51 فلسطينياً وجُرح العشرات اليوم، في سلسلة الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 35 فلسطينيًا استُشهدوا في القصف المستمر من مدفعية وطائرات الاحتلال على مخيمات النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، مؤكدة وجود العشرات من المفقودين تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الإسرائيلي. وفي خان يونس جنوبي قطاع غزة، استُشهد 16 فلسطينيًا وجُرح العشرات، في قصفٍ إسرائيلي استهدف عدة منازل في بلدة الفخاري إلى الجنوب من مدينة خان يونس، والتي تتعرّض لقصفٍ عنيف، خاصة مركز المدينة، التي اجتاحتها الدبابات الإسرائيلية.

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