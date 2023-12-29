انت الان تتابع الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 ديسمبر 2023, 10:53 صباحاً

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرات الفلسطينيين خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 35 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام واسعة لبلدة دير أبو مشعل قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري قرب رام الله ودهمت العشرات من المنازل، ونفّذت عمليات اعتقال في صفوف الفلسطينيين، تزامن مع ذلك اقتحام مخيم عسكر قضاء مدينة نابلس ودهم منازل فلسطينية.

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