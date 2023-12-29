شكرا لقرائتكم خبر عن "الدعوة والإرشاد" تُوزع 220 حقيبة شتوية برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رأس تنورة، 220 حقيبة شتوية على الفئات المحتاجة من أفراد المجتمع وكذلك الجاليات بمختلف جنسياتهم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حسين القحطاني، أن هذا المشروع يقام في الجمعية منذ أكثر من 17 عاماً، وهو من المشاريع التي تشرف عليها الجمعية وبدعم من المحسنين، وذلك تحقيقاً لأهداف الجمعية في هذا المجال، وتطبيقاً لمبدأ الأخوة والتراحم بين المسلمين عموماً، وأفراد المجتمع خصوصاً.

توزيع الحقائب على الجاليات

وأضاف أنه تم توزيع 120 من الحقائب على الجاليات من مختلف الجنسيات، كما شملت 100 حقيبة لطلاب المدارس بنين وبنات وذلك بالتعاون مع مكتب تعليم محافظة رأس تنورة.

وأكد القحطاني أن الجمعية تسعى من خلال هذا المشروع إلى تقديم العون والمساعدة للفئات المحتاجة، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وسد حاجاتهم الأساسية، وذلك في إطار رسالتها وأهدافها في خدمة المجتمع.