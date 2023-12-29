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"الدعوة والإرشاد" تُوزع 220 حقيبة شتوية برأس تنورة

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أحمد المسري - رأس تنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رأس تنورة، 220 حقيبة شتوية على الفئات المحتاجة من أفراد المجتمع وكذلك الجاليات بمختلف جنسياتهم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حسين القحطاني، أن هذا المشروع يقام في الجمعية منذ أكثر من 17 عاماً، وهو من المشاريع التي تشرف عليها الجمعية وبدعم من المحسنين، وذلك تحقيقاً لأهداف الجمعية في هذا المجال، وتطبيقاً لمبدأ الأخوة والتراحم بين المسلمين عموماً، وأفراد المجتمع خصوصاً.

مساعدة الفئات المحتاجة - اليوم
مساعدة الفئات المحتاجة - اليوم

توزيع الحقائب على الجاليات

وأضاف أنه تم توزيع 120 من الحقائب على الجاليات من مختلف الجنسيات، كما شملت 100 حقيبة لطلاب المدارس بنين وبنات وذلك بالتعاون مع مكتب تعليم محافظة رأس تنورة.

مساعدة الفئات المحتاجة - اليوم
مساعدة الفئات المحتاجة - اليوم

وأكد القحطاني أن الجمعية تسعى من خلال هذا المشروع إلى تقديم العون والمساعدة للفئات المحتاجة، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وسد حاجاتهم الأساسية، وذلك في إطار رسالتها وأهدافها في خدمة المجتمع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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