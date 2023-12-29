شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق هيكل تنظيمي جديد لإدارة التعليم بالممكلة أول يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت إدارات التعليم في المملكة التكليفات الجديدة لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات وفق الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة التعليم العامة، والذي سيبدأ تطبيقه في 1 يناير 2024م.

وتهدف الهيكلة الجديدة إلى تنظيم الأعمال الإدارية والإشرافية في إدارات التعليم وفق المصلحة العامة، حيث قلصت الهيكلة الجديدة العديد من الإدارات والأقسام والوحدات ودمجت الكثير منها، وفي مقدمتها تحويل الإشراف التربوي والتوجيه الطلابي والنشاط الطلابي والتعليم المستمر والقبول إلى أقسام تحت مظلة إدارة التعليم وتكون تابعة لمساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية.

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وأصبحت أقسام الاتصال المؤسسي وأمانة التعليم والوعي الفكري والمسؤولية المجتمعية وإدارات التعليم الخاص والمراجعة الداخلية والشؤون القانونية وتقويم التحصيل المعرفي والمهارى والاستثمار والشراكات، ومعها وحدة المخاطر والالتزام تحت مظلة مدير عام التعليم وارتباطها ومرجعها مباشر مع المدير العام.

مهام إدارات التعليم العامة

وكان وزير التعليم يوسف البنيان قد أصدر قراراً باعتماد الدليل التنظيمي لإدارات التعليم العامة والعمل به من 1 يناير ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

وتضمن القرار أن تتولى إدارات التعليم العامة إدارة عمليات التنفيذ والتغيير والموائمة، وبما يتناسب مع الدليل الإجرائي لإدارات التعليم، وبالتنسيق المباشر مع كافة قطاعات الوزارة ذات العلاقة.

كما تتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية بناء وتطوير الدليل التنظيمي لإدارات التعليم «المحافظات» بما يتناسب مع مخرجات مرحلة التحول والتطبيق.

التقديم على النقل الخارجي

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445 هـ، والذي يعتبر في وقت مبكر عن الأعوام السابقة، وذلك وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي.

وذلك ضمن جهود الوزارة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.

وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي وفتح الرغبات من خلال نظام نور، بدايةً من الأحد 18 جمادى الآخرة الجاري، على أن تستمر فترة التقديم حتى 6 رجب المقبل.

وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.