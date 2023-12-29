ضبط عمالة مخالفة تمارس الغش في المعسل بالمجمعة

وقامت الفرق بالوقوف على معمل مخالف داخل الشقة يستخدم لعملية الغش التجاري في المعسل، بإضافة نكهات مختلفة لمنتجات مجهولة المصدر قبل تعبئتها، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإغلاق الموقع المخالف، بالإضافة إلى منشأتين مُسجل عليهما العمالة المخالفة لوجود شبهة تستر تجاري.
واستدعت الوزارة مالك المنشأتين لاستكمال الإجراءات، وإحالة العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
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