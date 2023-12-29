شكرا لقرائتكم خبر عن تُسبب الوفاة.. احذر شحن الهاتف بهذه الطريقة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أصبح الملايين حول العالم لا يستطيعون الاستغناء عن الهواتف وبالتالي يضطرون لشحنها باستمرار، ولكن ما لا يعرفه البعض أن شحن الهواتف قد يهدد حياتهم وربما يصل الأمر إلى الوفاة، إذا لم يكن هناك حذر في الاستخدام.



ويذكر أن باحثون حذروا من قبل من استخدام الشواحن غير المناسبة للهاتف، حيث إن الشواحن والكابلات الرخيصة قد تمثل تهديداً لحياتك، فهي لا تحمل أي علامة تجارية معروفة ومن الممكن أن تتسبب في صدمات أو حروق خطيرة، لأنها قد لا تكون متوافقة مع معايير السلامة واختبار الجودة مقارنةً بنظيرتها التي تصنعها علامات تجارية معروفة.

وأوضحت المهندسة مروة جلال الأستاذ المساعد بكلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة، أن هناك العديد من الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون وتتسبب في انفجار الشواحن والهواتف، ومن بينها ترك الهاتف متصلاً بالشاحن لمدة طويلة، بحسب ما أورد موقع وطن.

وهنا سوف نستعرض أبرز الأخطاء التي قد تسبب انفجار شاحن الهاتف:

1. شحن الهاتف على السرير:

البعض يترك الهاتف متصلاً بالشاحن على السرير أو المقاعد القماشية بشكل عام دون عازل، وهو ما قد يتسبب في انفجار الهاتف والشاحن نفسه، نظراً لأن القماش ليس العازل المناسب بل قد يسهم في ارتفاع درجة حرارة الشاحن، وحدوث حريق، خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس في الصيف.

ويُنصح بوضع الهاتف على طاولة خشبية أو زجاجية لضمان عدم ارتفاع درجة حرارة الشاحن والهاتف.

2. شراء منتجات غير أصلية:

يستخدم الكثيرون شواحن غير أصلية نظراً لرخص ثمنها وتوفيراً للوقت إلا أن استخدام الوصلات غير المناسبة والضعيفة يعد قنبلة موقوتة حيث قد تتسبب في حدوث مشكلة في شحن الهاتف نفسه وزيادة فترة الشحن ما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة مكبس الشاحن نفسه، وحدوث انفجار لبطارية الهاتف أو الشاحن بسبب جهد الشحن غير المستقر وعدم توفر حماية من الماس الكهربائي.

ويجب شراء شاحن أصلي مناسب للهاتف ومتطابق معه والتأكد من الجهد الكهربائي المناسب.

3. ترك الهاتف متصلاً بالشاحن باستمرار:

يلجأ معظم الأشخاص لترك الهاتف متصلاً بالشاحن لفترات طويلة، بالرغم من اكتمال شحن الهاتف، وهو ما يعد جهداً زائداً على الهاتف، ويتسبب في تلف بطاريته وانفجارها في بعض الأحيان.

كما أنه لا ينبغي ترك وصلة “usb” متصلة بالمقبس والتيار الكهربائي بالرغم من فصل الهاتف، لأنه لا يزال هناك تدفق كهربائي مستمر، وقد يتسبب في حدوث ماس كهربائي ونشوب حريق أو انفجار، ويجب دائماً فصل الشاحن أو إيقاف تشغيل التيار الكهربائي.

4. عدم تغيير الشاحن:

يستمر البعض في استهلاك الشاحن بالرغم من مرور مدة طويلة على بدء استخدامه، وهو الأمر الذي يتسبب في فقد الشاحن لسرعة شحنه بسبب قدم المكونات الداخلية له واستهلاكها، ما ينذر بحدوث انفجار بسبب عدم استقرار الجهد الكهربائي، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الطقس، ولذلك ينبغي مراعاة تغيير الشاحن كل فترة زمنية حفاظاً على الهاتف.