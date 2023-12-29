أندية سعودية تستهدف التعاقد مع "ميغيل بورخا" مهاجم ريفر بليت الأرجنتيني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 ديسمبر 2023, 12:53 مساءً

تستهدف أندية الدوري السعودي التعاقد مع الكولومبي ميغيل بورخا، مهاجم ريفر بليت الأرجنتيني، خلال الفترة المقبلة. ووفقًا لما أفادت به صحيفة "TYC Sports" فإن هناك عدة أندية سعودية استفسرت عن إمكانية ضم ميغيل بورخا، مشددة على أن إدارة النادي الأرجنتيني متمسكة باللاعب ولا ترغب فى رحيله. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي ريفربليت حددوا مبلغًا يقدر بنحو 8 ملايين يورو، للموافقة على الاستغناء عن (بورخا) في حالة رغبة اللاعب في مغادرة الفريق الأرجنتيني. يلعب ميغيل بورخا البالغ من العمر 30 عامًا، لصفوف نادي ريفربليت منذ يوليو 2022، قادماً من أتلتيكو جونيور، ويلعب للمنتخب الكولومبي منذ 2016. ولعب بورخا للعديد من الأندية خلال مسيرته الكروية، أبرزها غريميو، بالميراس، أتلتيكو ناسيونال.

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