استحواذ لاعبي الهلال على التشكيلة المثالية للجولة الـ18 من دوري روشن للمحترفين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 ديسمبر 2023, 12:54 مساءً

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ18، ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين. وتضمنت التشيكلة المثالية للجولة الـ18، 3 لاعبين من الهلال، لاعبين من الأهلي، الفتح، ضمك، ولاعب واحد من النصر، الوحدة، حيث جاءت على النحو التالى : حراسة المرمى: جاكوب ريين (الفتح). خط الدفاع: أليكس تيليس (النصر)، مريح ديميرال (الأهلي)، فاروق شافعي (ضمك)، جواد اليامق (الوحدة) . خط الوسط: سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال)، نيكولاي ستانشيو (ضمك)، روبين نيفيز (الهلال) . خط الهجوم: سالم الدوسري (الهلال)، فراس البريكان (الأهلي)، سعد الشرفاء (الفتح) .

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