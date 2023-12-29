تمديد تكليف "اليحيى" مديرًا تنفيذيًا لـ"تجمّع الشمالية الصحي"

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير الصحة قرارًا بتمديد تكليف مروان بن عبدالرحمن اليحيى، رئيسًا تنفيذيًا لتجمّع الحدود الشمالية الصحي.

وأعرب "اليحيى" عن اعتزازه بالثقة، داعيًا الله أن يكون أهلًا لذلك، والعمل على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.

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