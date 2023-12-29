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تراند اليوم : 50 % من سرطان الثدي عند النساء بسببه.. شاهد.. أخصائي تغذية يحذر من تناول الجبن السائل

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صحيفة الخليج 365: حذر أخصائي التغذية العلاجية من جامعة كامبردج، الدكتور "ماجد العجمي"، من خطر تناول الجبن السائل الموجود في الأسواق.

وقال أخصائي التغذية: "هذا الجبن عبارة عن حليب سائل متجبن بفعل مواد كيميائية، ونسبة الدهون به 75% وفقا لما صرحت به هيئة الغذاء والدواء، ولا يوجد به أي فائدة تذكر ويسمى الزيت السائل الأبيض".

وأضاف أن الجسم يحتاج للتخلص من الدهون المشبعة الموجودة بهذا الجبن من 3 إلى 10 أيام، مشيراً إلى أن الملعقة الكبيرة من هذا الجبن تعادل ملعقة صغيرة من الزيت.

وتابع: إذا كنت تأكل هذا الجبن بشكل يومي ستعاني من أمراض القلب، الشرايين، ضغط، كوليسترول، السكر، أمراض الكبد.

وواصل حديثه: هناك دراسة تقول إن زيادة نسبة إصابة النساء بسرطان الثدي لـ 50% بسبب تناول الجبن السائل، وأيضا زيادة نسبة سرطان البروستاتا للرجال لـ 50% بسبب هذا الجبن".

وأشار الأخصائي إلى أن، الجبن السائل بسبب خطورته لا يباع في أوروبا وأمريكا، إلا في البقالات العربية فقط.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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