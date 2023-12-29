تراند اليوم : 50 % من سرطان الثدي عند النساء بسببه.. شاهد.. أخصائي تغذية يحذر من تناول الجبن السائل

صحيفة الخليج 365: حذر أخصائي التغذية العلاجية من جامعة كامبردج، الدكتور "ماجد العجمي"، من خطر تناول الجبن السائل الموجود في الأسواق.

وقال أخصائي التغذية: "هذا الجبن عبارة عن حليب سائل متجبن بفعل مواد كيميائية، ونسبة الدهون به 75% وفقا لما صرحت به هيئة الغذاء والدواء، ولا يوجد به أي فائدة تذكر ويسمى الزيت السائل الأبيض".

وأضاف أن الجسم يحتاج للتخلص من الدهون المشبعة الموجودة بهذا الجبن من 3 إلى 10 أيام، مشيراً إلى أن الملعقة الكبيرة من هذا الجبن تعادل ملعقة صغيرة من الزيت.

وتابع: إذا كنت تأكل هذا الجبن بشكل يومي ستعاني من أمراض القلب، الشرايين، ضغط، كوليسترول، السكر، أمراض الكبد.