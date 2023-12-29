تراند اليوم : شاهد .. شيف سوري يكشف طريقة عمل رز نثري مع لحم خروف على الطريقة اليمنية

صحيفة الخليج 365: وثق شيف سوري طريقة جديدة لعمل الرز النثري مع لحم خروف على الطريقة اليمنية.التوابل ونصف خروف

وقال : بنجيب نصف خروف لسه رضيع أمه ونقطعه قطع صغيرة ونحطهم بطشت كبير وبنجيب خلاط ونحط فيه 10 ملاعق من لبن الزبادي وملعقة ثوم المهروس ونصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المهروس وملعقة كبيرة من الكركم الناعم والبهارات المشكلة وكزبرة ناعمة وملعقة كبيرة من الهيل الناعم وملعقة من الفلفل الأسود وبصل مقلي مقرمش ونضيف عليهم كمية قليلة من الماء ثم نضربهم بالخلاط وبعد ذلك نضيف الخليط على اللحم ونخلطها جيدا باللحم.

تسوية اللحمة

وتابع: نجيب أكبر طنجرة ونضع فيها ملعقة كبيرة من السمنة ولما تسخن السمنة نضيف اللحمة حتى تأخذ لون ثم نضيف عليها الماء الساخن ونتركها على نار هادئة من ساعة ونصف لساعتين وبعد ذلك نضيف عليها البطاطا المقطعة والمقشرة.

تسوية الرز النثري

وأضاف الشيف: نجيب طنجرة فيها مياه مغلية ونضع فيها شوية زيت وبهارات كمون حب وكزبرة حب وفلفل أسود حب وقرنفل وهيل وقرفة وورق الغار ونجم الينسون وحبتين لومي وملح ونتركهم يغلوا شوي وبعدين نحط الرز في الماء والبهارات لمدة 7 دقائق حتى يصبح شبه استواء ثم نشيله ونضعه على اللحم ثم نضيف زبيب وبصل مقلي وفلفل حار وماء كادي ومنقوع الزعفران على الرز وفحمة على ورقة قصدير ونضيف عليها الزيت حتى يأخذ الرز نكهة الدخان ثم نتركهم لمدة نصف ساعة عشان على نار هادئة حتى يطلع لنا رز نثري خرافي.

واختتم الشيف وصفته بعد مضي نصف ساعة على الرز واللحم، بنزع كل المكونات الموجودة على وجه الأرز وقام بتقليب اللحم مع الأرز ثم سكبه في صينية كبيرة وعلى وجهه اللحم والبصل المقلي والزبيب.

تقليب اللحم مع الأرز