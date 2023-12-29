تراند اليوم : أحدهم دهسه بقدمه.. شاهد: هنود يفحصون "الهيل" بطريقة غريبة

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لهنود يفحصون الهيل بطريقة غريبة خلال مزاد، على ما يبدو.

وأظهر الفيديو عدد من الموظفين يجلسون داخل صالة وأمام كل منهم جهاز حاسب آلي، فيما يقوم شخص بتوزيع كمية من الهيل عليهم.

وأبان الفيديو الموظفين وهم يفحصون الهيل للتأكد من جودته، ويدونون بيانات على أجهزة الحاسب الآلي، وذلك وسط بعثرة الهيل حولهم، فيما دهس أحدهم كمية من الهيل بقدمه.

وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة تعامل الهنود مع الهيل، وعلق مغرد قائلا: "الحين في هالفوضى يفحصون الجودة؟"، وكتب مغرد: "وليش يتوطونه برجولهم!".