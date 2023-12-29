شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أجواء إيمانية تحفها الرحمات بالحرمين الشريفين وسط خدمات متكاملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط خدمات متكاملة، حضرت أجواء إيمانية تحفها الرحمات الربانية بالحرمين الشريفين، وقد عمّت المعتمرين والزائرين من كل ناحية.

في آخر جمعه من عام 2023، جاءت الجموع لتستمتع بتلك الأجواء الربانية النورانية، ولتستمع إلى خطبة الجمعة ناهلة من العلم متعرضة للتذكرة التي تنفع المؤمنين.

الأجواء الإيمانية في الحرمين الشريفين

في تلك الأجواء الإيمانية الرائعة، اهتمت خطبة اليوم في الحرمين الشريفين بتذكير الجموع بتقوى الله عز وجل الله في السر والعلن.

كما أكدت على أهمية التمسك بما شرع الله سبحانه وتعالى في بيانه وتبيينه وعدم الاغترار بالدنيا الفانية.

كما شددت على التحلي بالفضائل، والتخلي عن الرذائل، وحض على مكارم الأخلاق، وحميد الصفات ومحاسن الشمائل.

ويمثل يوم الجمعة عيدا أسبوعيا للمسلمين، إذ يجتمعون في هذا اليوم ليؤدوا صلاتهم في خشوع ووقار في بيت ربهم سبحانه وتعالى وفي مسجد نبيهم صلى الله عليه وسلم.

خدمات متكاملة لضيوف الرحمن

أما الخدمات في المسجد الحرام، فتحرص الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على تحقيق الرضى عن جودة الخدمات المقدمة للقاصدين، لافتة إلى القيام بعدد 10 غسلات يومياً وفق منظومة عمل يقوم عليها 4000 عامل وعاملة يشرف عليهم (200) مشرف سعودي يعملون على مدار الساعة.

وبينت أن 120 مهندسًا وفنيًا يعملون بشكل دائم قبيل كل صلاة، وذلك لتغذية شبكة الصوت (8) آلاف سماعة داخل المسجد الحرام وساحاته، وتوفير عدد ( 3516 ) دورة مياه، وعدد (9.155) حافظة يومياً، وأكثر من (35.000) سجاد جديد بجميع مصليات المسجد الحرام وساحاته.

يضاف إلى ذلك 3000 عربة يدوية و 2000 عربة كهربائية، وعدد 6000 من دافعي العربات ، وتشغيل أكثر من (1000) معدة وآلة للمشاركة في أعمال الغسيل على مدار اليوم، لتصل نسبة الاستيعاب إلى (مليون و600 ألف مصل.

خدمات المسجد النبوي الشريف

الخدمات لم تغب أيضا، إذ أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الفترة من الـ 7 وحتى الـ 13 من شهر جمادي الثاني الحالي، أن 553,269 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه -رضوان الله عليهما.

كما أدى 115,940 زائرًا وكذلك 113,125 زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.

وأشارت إلى أن 16,175 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي.

74,519 زائراً من جنسيات مختلفة

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 74,519 زائراً من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 12,828 شخصاً من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 3,790 مستفيداً.

كما قُدم 40,062 إهداءً منوعاً للزائرين والزائرات، إضافة إلى 13,340 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي، وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 78,823 مستفيدًا.

في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد 50,925 زائرًا، كما قدمت أكثر من 133,600 ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 92,857 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.