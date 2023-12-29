السعودية | صقارون: كأس العُلا حفظٌ لإرث الصقّارة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عدَّ صقارون محليون مشاركون في كأس العلا للصقور 2023؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، الكأس بمثابة الفخر لجميع صقاري المملكة، وتتويج للجهود التي يقوم بها النادي في حفظ موروث الصقّارة العريق، ودعم الصقارين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم واستمرارية الهواية واستدامتها من جيل لآخر.

وأوضح الصقار جزاء بن مسلم العرماني أن نادي الصقور السعودي يحرص على تنظيم مسابقات في مجال الصقور بمستوى عالمي، وأحدثها كأس العلا التي تتضمن أكبر جوائز مالية على الإطلاق في تاريخ مسابقات الصقّور في العالم وتصل قيمتها إلى 60 مليون ريال، مشيراً إلى أن ذلك يعطي دافعاً للصقارين للمشاركة والاهتمام بهذه الهواية، وانتقالها للأجيال القادمة.

بدوره أكد سعد بن إبراهيم الطرباق أن كأس العلا للصقور شهد مستوى مميزاً وعالمياً في الترتيب والتنظيم وحفاوة الاستقبال، واكتمال جميع التجهيزات، مبيناً أنه استعد بشكل كبير، وقام بتجهيز الصقور للمشاركة بقوة في مسابقات الكأس، لا سيما أنها أكبر مسابقة من نوعها في العالم، مبيناً أنه وصل للعلا مباشرة بعد مشاركته في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ الذي اخُتتم في مقر نادي الصقور السعودي في ملهم (شمال مدينة الرياض)، للاستعداد والتحضير للمشاركة.

من جهته، أشار الصقار فرحان بن مدشر الرويلي إلى أنه يكفيه فخراً المشاركة في كأس العلا للصقور كأكبر مسابقة في العالم على أرض المملكة وفي قلب العلا التاريخية، فمجرد التواجد يعنيه بشكل كبير، مقدماً الشكر لنادي الصقور والهيئة الملكية لمحافظة العُلا على هذا التنظيم، معتبراً الكأس فخر للمملكة والخليج والعالم العربي؛ لما يمثله من اهتمام بموروث حضاري يشكل أهمية لدول العالم.