شكرا لمتابعة خبر عن شبل قحطان يكشف كواليس الحادثة التي تسببت في بتر قدمه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف شبل قحطان كواليس الحادثة التي صارت له بالقدم وتم على إثرها بتر قدمه، بعد سقوط طابوق على ساقه في استراحة خواله.

وقال قحطان : “كنت ألعب “رقصة القزوعي” منذ كان عمري 8 سنوات، وكانت تتم دعوتي لحضور للمحافل بسبب إتقاني للعبة”.

وأضاف “في أحد الأيام كنا في حفل زواج، ولعبت قزوعي، وكنت مبسوط ، وبعد مرور يوم ذهبت إلى استراحة خوالي، وكنت ألعب ومشيت فوق جدار، وسقط طابوق على ساقي، وأصبت بجرح وتهشمت العظام، وذهبت إلى مستشفى حكومي بالرياض وقام أهلي بنقلي إلى مستشفى حكومي آخر، وبعد مرور شهرين قال الأطباء أن الأمر تتطور إلى غرغرينا، ولابد من إجراء عملية بتر.

واستطرد : ” نقلني والدي إلى مستشفى خاص، وحاول الأطباء علاجي بدون بتر، وبعد ذلك أكد الأطباء أنه لابد من البتر وحاول والدي والأطباء إقناعي بالبتر وأنه يمكن العيش بطريقة طبيعية بعد العملية”

وأكمل : “جاني شخص يده مبتورة وحاول يقنعني بالتعايش حتى لا أتأثر نفسيا، وقلت أنا أبغى العلم وش يقول، شوف اللي يعجبك وتوكل على الله” وأكد أنه أجرى عملية البتر، وصار يعتمد في السير على ساقه اليسرى”.