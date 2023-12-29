شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يهنيء الطفلة بيسان على نجاح زراعة قوقعة سمعية لها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هنأ وزير الصحة فهد الجلاجل، الطفلة بيسان محمد العلياني بنجاح عملية زراعة قوقعة سمعية لها.

وقال وزير الصحة عبر صفحته الرسمية على موقع “إكس”: دامت معكِ السلامة.. لله الحمد يا ابنتي.. ولكِ ولكل زارعي القوقعة؛ أرجو مستقبلاً باهرًا.

وأضاف الجلاجل : “إننا نعيش في وطن يجعل صحة الإنسان أولاً، ولا يدخر جهداً أو مالاً في سبيل أن يعيش أفراده بصحة وجودة حياة.

وظهرت الطفلة بيسان خلال مقطع قالت فيه” تأكيداً لما ذكره معالي وزير الصحة حول زراعة القوقعة الإلكترونية ، تمت زراعة قوقعة إلكترونية لي في عمر ١١ شهر ، وزراعة القوقعة غيرت حياتي وحياة اخواني “.