شكرا لمتابعة خبر عن عادل القازنلي : هناك أجواء ماطرة على الرياض تمتد إلى الغد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفاد محلل الطقس والأحوال الجوية عادل القازنلي، بأن المركز الوطني للأصاد يتوقع هبوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من المملكة.

وقال القازنلي في تصريحات لـ قناة “الإخبارية”:” أن هناك أجواء ماطرة على العاصمة الرياض تمتد إلى الغد، ويصحبها زخات من البرد في الليل.”

وأكد أن المنطقة الشرقية ستشهد اليوم وغدا السبت أمطارًا غزيرة، طبقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، إلى جانب المناطق الشمالية من المملكة.