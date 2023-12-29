انت الان تتابع "21507" شهداء.. ارتفاع جديد في حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 ديسمبر 2023, 1:21 مساءً

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة لليوم 84 على التوالي، إلى "21507" شهداء، والجرحى إلى "55915" جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن "187" فلسطينيًّا استُشهِدوا خلال الساعات 24 الماضية في سلسلة الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة. وتواصل مدفعيةُ ودبابات الاحتلال قصفَها العنيف لشمال قطاع غزة ووسطه. فيما بيّن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه انتشل أربعة شهداء من مخيم البريج وسط القطاع، بعد تعرض عدة منازل لقصف إسرائيلي مكثف.

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