تفاعلًا مع "الخليج 365".. شاهد مباشرة "إدارة النفايات" و"سيبكو" لموقع النفايات الطبية برفحاء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 ديسمبر 2023, 1:45 مساءً

في تفاعلٍ جديد مع ما نشرته "الخليج 365" عن رصدها نفايات طبية ملقاة في منطقة برية جنوب رفحاء؛ باشر المركزُ الوطني لإدارة النفايات، والشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة "سيبكو"؛ الموقعَ، ظهر اليوم. وتمّ الوقوفُ والشُّخوصُ على مكان الواقعة، وجرى رفعُ النفايات ونقلُها عن طريق شركة "سيبكو"؛ وفق ما رصدته "الخليج 365"؛ من أجل معالجتها حسب الطرق المعتمدة، وذلك بإشراف المركز الوطني لإدارة النفايات. وتعدُّ هذه الجهة الثالثة التي تتفاعل مع خبر النفايات الطبية في رفحاء، الذي نشرتة "الخليج 365" قبل يومين وأوردت تفاصيله كاملة؛ حيث باشر الموقعَ أمس كلٌّ من: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشمالية، ولجنة الالتزام بصحة الشمالية، واتخذوا إجراءاتهم الرسمية، وذلك قبل أن يباشره اليوم المركز الوطني لإدارة النفايات.

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