انت الان تتابع "اليونيسف": عدد الضحايا من الأطفال الفلسطينيين في الضفّة بلغ مستويات غير مسبوقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 ديسمبر 2023, 2:03 مساءً

قالت المديرة الإقليمية لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أديل خضر": إنّ عام 2023 كان العامَ الأكثر دمويّةً على الإطلاق بالنسبة للأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى وصول العنف المرتبط بالحرب إلى مستويات غير مسبوقة، وأن معاناة هؤلاء الأطفال "يجب ألا تتلاشى في خلفية الصراع الحالي". وأعربت عن قلق "اليونيسف" البالغ بشأن حقّ هؤلاء الأطفال في السلامة والحماية والحياة؛ حيث يعاني الأطفالُ الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من العنف الطاحن منذ سنوات عديدة، ومع ذلك فقد زادت شدّة هذا العنف بشكل كبير منذ 7 أكتوبر؛ حيث قُتل "124" طفلًا فلسطينيًّا منذ عام 2023. وحثّت "خضر" جميعَ الأطراف على التقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية "حقهم الأساسي في البقاء على قيد الحياة". يذكر أنه في الأسابيع الـ12 الماضية وحدها، قُتل "83" طفلًا في الضفة الغربية، وهو ما يمثل أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين قُتلوا في عام 2022 بأكمله، وسط تزايد العمليات العسكرية وعمليات إنفاذ القانون. كما أصيب أكثر من "576" آخرين، فيما تفيد التقارير بأن احتجاز الأطفال مستمرّ.

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