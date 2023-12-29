"إغاثي الملك سلمان" يوقع اتفاقية لتقديم مساعدات للنازحين في السودان وتشاد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 ديسمبر 2023, 2:28 مساءً

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم مساعدات إيوائية ومواد غير غذائية للنازحين والعائدين في جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان وجمهورية تشاد لعام 2024م، بتكلفة إجمالية تبلغ 6 ملايين دولار أمريكي. ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومستشار المفوّض السامي وممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي خالد خليفة، وذلك بمقر المركز في الرياض. وسيجري بموجب الاتفاقية توزيع 14.960 مساعدات غير غذائية في السودان، و3.917 من المساعدات الإيوائية في تشاد، و2.045 من المساعدات غير الغذائية في جنوب السودان، يستفيد منها 100.693 فردا . وتأتي هذه الاتفاقية ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف الدول ذات الاحتياج حول العالم دون تمييز. من ناحية ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في جمهورية لبنان، استفاد منها 1.647 فردا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف) للعام 2023م. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم من موجة البرد القارس مع قرب قدوم فصل الشتاء.

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