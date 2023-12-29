صافرة "ماريو إسكوبار" تضبط مواجهة الهلال والفيحاء.. وروماني يقود قمة الأهلي والخليج

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 ديسمبر 2023, 2:34 مساءً

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن. وتقام 3 مباريات اليوم في الجولة 19، حيث يستضيف الرائد نظيره أبها في تمام الساعة السادسة مساءً، بقيادة الحكم السعودي شكري الحنفوش . ويحل الفيحاء ضيفاً على نظيره الهلال، في تمام الساعة السادسة مساءً بملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية (الرياض)، بقيادة الحكم "ماريو إسكوبار" من غواتيمالا . ويحل الخليج ضيفًا على الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الأمير عبدالله الفيصل (جدة)، بقيادة الحكم الروماني "أستفان كوفاكس".

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