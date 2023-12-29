تراند اليوم : بالفيديو .. قصة معمر الجوف ذو الـ 106 أعوام الذي عاصر الملوك وشارك في حرب نكبة فلسطين

صحيفة الخليج 365: رصد تقرير نشرته قناة الإخبارية قصة المعمر فلاح الهرجاف ابن منطقة الجوف ذو الـ106 أعوام الذي عاصر الملوك وتطوع في الحروب وكان حاضرا لعدد من الأحداث التاريخية في المنطقة.

معمر الجوف

وقال التقرير : حاز العم فلاح الشراري في مركز العيساوية في القريات على لقب أكبر معمر في منطقة الجوف حيث وصل عمره 106 أعوام بحسب الهوية الوطنية، وعاصر العم فلاح مراحل عديدة في تاريخ المملكة ويحمل معه من الذكريات في عقله الذي لم ينل منه الكبر في السن ولا يكل عن رواية تفاصيلها لأبنائه وأحفاده الذين تصل أعدادهم إلى 120 ابنا وحفيدا.

3 عقود

وقال العم فلاح : حضرت يمكن 3 عقود وحنا مع الصحراء والصحراء هذي نسميها تخريبة للأردن، ونحمل من حاجات وبيع ومشترى ونتجه بها جهة الجوف وسكاكا.

عاصر الملوك

وتابع: عاصرت من الملك سعود إلى ولي العهد، والتحقت بالجيش السعودي في الطائف على وقت منصور بن عبدالعزيز وبعدين تدربنا وبعدين حطوني في المدفعية.

ولفت التقرير إلى أن العم فلاح شارك في حرب النكبة الفلسطينية ونجا من وباء الجدري ومن الأوبئة التي ضربت المنطقة آنذاك.

وأضاف العم فلاح: حرب النكبة حنا خربنا جهة الأردن كعادتنا كل سنة وعندما سمعنا الحرب في فلسطين سمحوا لنا بدخول فلسطين عندما مشت السيارات ودخلت سوق عمان العرب يصفقون من اليمين واليسار .