تراند اليوم : بالفيديو .. المنقبة "إيمي روكو" تروي موقف حدث معها وكان سببا في عدم كشف وجهها حتى أمام البنات

صحيفة الخليج 365: روت مشهورة التواصل الاجتماعي، إيمي روكو، قصة تعرضها للتحرش بعدما أراد أحد الأشخاص نزع النقاب عن وجهها.
وقالت روكو أن هذا الموضوع سبب لها أزمة، مضيفة: عشان كذا ما أوري وجهي للبنات، لأن أنا متأزمة من الموضوع، لسه أبغى أكون حرة، وما أدري إذا كانت حريتي في النقاب أو لا.
وتابعت: تخيلي إنك لابسة بلوزة وأحد جاي يشيل البلوزة عنك، وهذا تحرش، عشان كذا جتني فترة ما قدرت أطلع من البيت وكنت أخاف، وفي ناس صاروا يعرفوني بالشارع وينادوني وكانوا يلاحقوني بالسيارة رحت جري قعدت أجري في الشارع زي المجنونة وأدخل المحل وأطلع من الجهة الثانية عشان أهرب.