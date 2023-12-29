تراند اليوم : بالفيديو .. المنقبة "إيمي روكو" تروي موقف حدث معها وكان سببا في عدم كشف وجهها حتى أمام البنات

صحيفة الخليج 365: روت مشهورة التواصل الاجتماعي، إيمي روكو، قصة تعرضها للتحرش بعدما أراد أحد الأشخاص نزع النقاب عن وجهها.

وقالت روكو أن هذا الموضوع سبب لها أزمة، مضيفة: عشان كذا ما أوري وجهي للبنات، لأن أنا متأزمة من الموضوع، لسه أبغى أكون حرة، وما أدري إذا كانت حريتي في النقاب أو لا.